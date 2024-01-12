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«Лада Веста» сбила ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе в Ижевске

14:30, 12 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
«Лада Веста» сбила ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе в Ижевске
14:30, 12 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#автомобили
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
149
0

Девочка получила травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 28-летний водитель сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

ДТП произошло 11 января около 13:00 напротив дома №29 на улице Сабурова. «Лада Веста» наехала на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил травмы. 

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что рядом с пешеходными переходами они обязаны снижать скорость, а если нужно — то полностью останавливаться.

Напомним, что 11 января на регулируемом пешеходном переходе на улице Татьяны Барамзиной в Ижевске сбили бабушку

14:30, 12 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#автомобили