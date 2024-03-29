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Выпуск пружин более чем для 300 моделей современных автомобилей запланировали в Ижевске

12:30, 29 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Выпуск пружин более чем для 300 моделей современных автомобилей запланировали в Ижевске
12:30, 29 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
267
0
#Ижевск\n#автомобили\n#промышленность\n#импортозамещение
Фото: npc-springs.ru
267
0

НПЦ «Пружина» произвёл миллионную пружину для отечественного автопрома.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский НПЦ «Пружина» нарастил производственные мощности и выпустил миллионную пружину для отечественного автопрома. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что научно-производственный центр «Пружина» (входит в холдинг НПК «Объединенная Вагонная Компания») увеличил производственную мощность до 1,4 млн автомобильных пружин в год и произвёл миллионную пружину для отечественного автопрома.

При этом на 2024-2025 годы запланирован выпуск пружин более чем для 300 моделей современных автомобилей, что позволит обеспечивать вторичный рынок легковых иномарок качественными пружинами повышенной надёжности и долговечности для замены продукции ушедших с рынка европейских производителей.

«Импортозамещающее производство автомобильных пружин методом холодной навивки из высокопрочной пружинной проволоки было запущено на НПЦ «Пружина» в 2020 году. Проект был реализован в том числе за счёт средств Фонда развития промышленности в размере 62,3 млн рублей. За это время НПЦ «Пружина» существенно увеличил объём поставок пружин для конвейера АО «АВТОВАЗ», став основным поставщиком пружин для автомобилей LADA Vesta и LADA Granta», — говорится в сообщении.

12:30, 29 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
267
0
#Ижевск\n#автомобили\n#промышленность\n#импортозамещение