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Пожарные потушили возгорания грузовика и легковушки в Удмуртии

10:37, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пожарные потушили возгорания грузовика и легковушки в Удмуртии
10:37, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
662
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Ижевск\n#пожары\n#автомобили
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
662
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Пожары могли случиться из-за короткого замыкания проводов.

Можга. Удмуртия. Пожарные Удмуртии за сутки с 8 на 9 января потушили возгорание двух машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

В Можгинском районе на дороге федерального значения «Волга» загорелся автомобиль «КАМАЗ». Огонь распространился на площади 14 кв. м. В результате возгорания оказались уничтожены кабина и тент грузовика, а также повредились тент и упаковка груза. 

Второе происшествие случилось на улице 9 Января в Ижевске. Огонь повредил моторный отсек и переднюю часть кузова легкового автомобиля «Шкода Октавиа». Площадь пожара составила 1 кв. м.

По предварительной причине, оба пожара произошли из-за короткого замыкания электропроводов в моторном отсеке. 

10:37, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
662
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Ижевск\n#пожары\n#автомобили