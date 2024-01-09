Пожарные потушили возгорания грузовика и легковушки в Удмуртии

Можга. Удмуртия. Пожарные Удмуртии за сутки с 8 на 9 января потушили возгорание двух машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

В Можгинском районе на дороге федерального значения «Волга» загорелся автомобиль «КАМАЗ». Огонь распространился на площади 14 кв. м. В результате возгорания оказались уничтожены кабина и тент грузовика, а также повредились тент и упаковка груза.

Второе происшествие случилось на улице 9 Января в Ижевске. Огонь повредил моторный отсек и переднюю часть кузова легкового автомобиля «Шкода Октавиа». Площадь пожара составила 1 кв. м.

По предварительной причине, оба пожара произошли из-за короткого замыкания электропроводов в моторном отсеке.