Грузовик и легковушка сбили пешехода в микрорайоне «Нагорный» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На нерегулируемом пешеходном переходе в Ижевске две машины сбили человека. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Инцидент произошел 1 февраля около 07:00 напротив дома №25 по улице Новоеловской микрорайона «Нагорный». По предварительной информации, на пешеходном переходе на женщину 1968 года рождения наехали две машины: грузовик «Фрейтлайнер», за рулем которого находился мужчина 1966 года рождения, и легковушка «Сузуки Гранд витара» под управлением женщины 1975 года рождения.

В результате аварии пешеход погибла. По факту происшествия проводится проверка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водителям напоминают, что при приближении к пешеходному переходу нужно снизить скорость и быть готовым к остановке транспорта для пропуска людей.