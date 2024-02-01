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Грузовик и легковушка сбили пешехода в микрорайоне «Нагорный» в Ижевске

11:40, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Грузовик и легковушка сбили пешехода в микрорайоне «Нагорный» в Ижевске
11:40, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
274
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#пешеходы\n#автомобили
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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Женщина скончалась.

Ижевск. Удмуртия. На нерегулируемом пешеходном переходе в Ижевске две машины сбили человека. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Инцидент произошел 1 февраля около 07:00 напротив дома №25 по улице Новоеловской микрорайона «Нагорный». По предварительной информации, на пешеходном переходе на женщину 1968 года рождения наехали две машины: грузовик «Фрейтлайнер», за рулем которого находился мужчина 1966 года рождения, и легковушка «Сузуки Гранд витара» под управлением женщины 1975 года рождения.

В результате аварии пешеход погибла. По факту происшествия проводится проверка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водителям напоминают, что при приближении к пешеходному переходу нужно снизить скорость и быть готовым к остановке транспорта для пропуска людей. 

11:40, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
274
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#пешеходы\n#автомобили