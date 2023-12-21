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Помогающие завести машину в мороз хитрости раскрыл автоэксперт

16:24, 21 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Помогающие завести машину в мороз хитрости раскрыл автоэксперт
16:24, 21 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
103
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#автомобилисты\n#ремонт\n#обслуживание\n#мороз\n#зима\n#холода\n#лайфхак\n#автомобили
Фото: pxhere.com
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Опытные водители не спешат поворачивать ключ, а перед этим прибегают к простой манипуляции.

Москва. Зима в России традиционно преподносит водителям испытания – то засыплет снегом дороги и машину на стоянке, то выстудит автомобиль за ночь до того, что мотор не заводится. Несколько советов, как «помочь» двигателю заработать на морозе, дал автоэксперт телеканалу «360 градусов».

По словам вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра, распространенная ошибка – поворачивать ключ слишком энергично. Вне зависимости от того, бензиновый или дизельный мотор в машине, спешить с этим не стоит. Ключ лучше слегка подвигать, дать несколько секунд на то, чтобы заводящий двигатель импульс прошел — и лишь тогда повернуть его дальше. При очень низкой температуре воздуха можно «оживить» систему и аккумулятор, помигав фарами. Заводиться лучше после этого, советует Ян Хайцеэр.

Если же перечисленные манипуляции не помогли, и машина не подает признаков жизни – лучше ее не мучить, сажая аккумулятор попусту. Скорее всего, речь идет о какой-либо неисправности, считает автоэксперт.

Помочь мотору завестить в холод поможет также дополнительная печка или электрический прогрев. Но утеплять мотор одеялами и ковриками Хайцеэр не рекомендует. Такая мера годится лишь для условий Крайнего Севера. В средней полосе, где погода часто меняется с минуса на плюс, подобные «усовершенствования» чреваты возгоранием.

16:24, 21 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
103
0
#автомобилисты\n#ремонт\n#обслуживание\n#мороз\n#зима\n#холода\n#лайфхак\n#автомобили