Помогающие завести машину в мороз хитрости раскрыл автоэксперт

Москва. Зима в России традиционно преподносит водителям испытания – то засыплет снегом дороги и машину на стоянке, то выстудит автомобиль за ночь до того, что мотор не заводится. Несколько советов, как «помочь» двигателю заработать на морозе, дал автоэксперт телеканалу «360 градусов».

По словам вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра, распространенная ошибка – поворачивать ключ слишком энергично. Вне зависимости от того, бензиновый или дизельный мотор в машине, спешить с этим не стоит. Ключ лучше слегка подвигать, дать несколько секунд на то, чтобы заводящий двигатель импульс прошел — и лишь тогда повернуть его дальше. При очень низкой температуре воздуха можно «оживить» систему и аккумулятор, помигав фарами. Заводиться лучше после этого, советует Ян Хайцеэр.

Если же перечисленные манипуляции не помогли, и машина не подает признаков жизни – лучше ее не мучить, сажая аккумулятор попусту. Скорее всего, речь идет о какой-либо неисправности, считает автоэксперт.

Помочь мотору завестить в холод поможет также дополнительная печка или электрический прогрев. Но утеплять мотор одеялами и ковриками Хайцеэр не рекомендует. Такая мера годится лишь для условий Крайнего Севера. В средней полосе, где погода часто меняется с минуса на плюс, подобные «усовершенствования» чреваты возгоранием.