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Обвиняемому в поджоге автомобиля ижевчанину назначили наказание

17:30, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Обвиняемому в поджоге автомобиля ижевчанину назначили наказание
17:30, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
40
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#поджог\n#автомобили\n#Ижевск\n#приговор
Фото: unsplash.com (Matt Hearne)
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0

Мужчина получил условный срок.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске назначили наказание 45-летнему местному жителю, обвиняемому в изготовлении поддельных денег и поджоге автомобиля. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Подсудимый в августе 2023 года из-за личной неприязни поджёг машину потерпевшего. Он облил ацетоном переднее крыло автомобиля и поджёг колесо. Ущерб потерпевшему составил более 1,7 млн рублей.

Кроме того, с августа по сентябрь 2023 года обвиняемый изготавливал поддельные денежные купюры, которыми расплачивался в магазинах и в такси.

С учётом смягчающих обстоятельств и за отсутствием отягчающих мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на три года, применив условное осуждение с испытательным сроком на один год.

17:30, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
40
0
#поджог\n#автомобили\n#Ижевск\n#приговор