Обвиняемому в поджоге автомобиля ижевчанину назначили наказание

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске назначили наказание 45-летнему местному жителю, обвиняемому в изготовлении поддельных денег и поджоге автомобиля. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Подсудимый в августе 2023 года из-за личной неприязни поджёг машину потерпевшего. Он облил ацетоном переднее крыло автомобиля и поджёг колесо. Ущерб потерпевшему составил более 1,7 млн рублей.

Кроме того, с августа по сентябрь 2023 года обвиняемый изготавливал поддельные денежные купюры, которыми расплачивался в магазинах и в такси.

С учётом смягчающих обстоятельств и за отсутствием отягчающих мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на три года, применив условное осуждение с испытательным сроком на один год.