Пять человек пострадали во время столкновения легковушек в Можгинском районе

Можга. Удмуртия. В результате аварии в Можгинском районе пострадали четверо взрослых и ребёнок. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 19 февраля около 16:25 на дороге «Горняк-Р. Пычас» на территории Можгинского района. 42-летняя женщина не справилась с управлением авто «Фольксваген Поло» и выехала на встречку. После этого автомобиль столкнулся с «Маздой», которой управлял 37-летний мужчина.

В результате столкновения водители машин и их пассажиры — женщины 36 и 49 лет — получили травмы разной степени тяжести. Помимо этого, врачи оказали разовую медицинскую помощь 11-летнему пассажиру «Мазды».