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Пять человек пострадали во время столкновения легковушек в Можгинском районе

17:15, 20 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пять человек пострадали во время столкновения легковушек в Можгинском районе
17:15, 20 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
136
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#Можга\n#Удмуртия\n#травмы\n#ДТП\n#автомобили
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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Ребёнку оказали разовую медицинскую помощь.

Можга. Удмуртия. В результате аварии в Можгинском районе пострадали четверо взрослых и ребёнок. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии. 

ДТП произошло 19 февраля около 16:25 на дороге «Горняк-Р. Пычас» на территории Можгинского района. 42-летняя женщина не справилась с управлением авто «Фольксваген Поло» и выехала на встречку. После этого автомобиль столкнулся с «Маздой», которой управлял 37-летний мужчина.

В результате столкновения водители машин и их пассажиры — женщины 36 и 49 лет — получили травмы разной степени тяжести. Помимо этого, врачи оказали разовую медицинскую помощь 11-летнему пассажиру «Мазды». 

17:15, 20 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
136
0
#Можга\n#Удмуртия\n#травмы\n#ДТП\n#автомобили