Три машины сгорели вечером 31 января в Удмуртии

Сарапул. Удмуртия. За вечер 31 января в Удмуртии загорелись три машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

О возгорании двух «Газелей» в Сарапуле стало известно около 18:45. Пожар произошел в гараже на улице Калинина. Огонь охватил площадь 62 кв. м. В ликвидации возгорания принимали участие добровольные пожарные.

В результате оказались уничтожены элементы узлов и механизмов в моторных отсеках машин, внутренняя отделка салонов, а также системы кондиционирования двух автомобилей. Помимо этого, пострадало лакокрасочное покрытие машин и внутренняя отделка стен гаража на площади 52 кв. м.

Причины произошедшего устанавливаются.

В 20:10 стало известно о возгорании грузовика «Исузу» на федеральной автомобильной дороге рядом с селом Можга. По предварительным данным, пожар произошёл из-за трения неисправных узлов и агрегатов в моторном отсеке. Огонь уничтожил кабину машины на площади 5 кв. м и повредил 2 кв. м фургона.