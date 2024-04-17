На автодороге в Удмуртии загорелась «Газель»

Ижевск. Удмуртия. «Газель» загорелась на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Отмечается, что инцидент произошёл 16 апреля на автодороге «Сарапул – Ижевск» около деревни Дикуши. Пламя удалось потушить населению с помощью огнетушителей.

Огонь повредил салон кабины на трёх квадратных метрах и брезентовый тент на 1 кв. м. Причина возгорания — короткое замыкание электропроводов в приборной панели.

«Не хочешь остаться без колёс? Чаще заглядывай под капот своей "ласточки". Ухаживай за ней и береги её», — напомнили спасатели.