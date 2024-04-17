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На автодороге в Удмуртии загорелась «Газель»

13:50, 17 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На автодороге в Удмуртии загорелась «Газель»
13:50, 17 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
196
0
#Удмуртия\n#пожар\n#автомобили
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
196
0

Причиной тому стало короткое замыкание.

Ижевск. Удмуртия. «Газель» загорелась на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Отмечается, что инцидент произошёл 16 апреля на автодороге «Сарапул – Ижевск» около деревни Дикуши. Пламя удалось потушить населению с помощью огнетушителей.

Огонь повредил салон кабины на трёх квадратных метрах и брезентовый тент на 1 кв. м. Причина возгорания — короткое замыкание электропроводов в приборной панели.

«Не хочешь остаться без колёс? Чаще заглядывай под капот своей "ласточки". Ухаживай за ней и береги её», — напомнили спасатели.

13:50, 17 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
196
0
#Удмуртия\n#пожар\n#автомобили