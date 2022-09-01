Пункт весогабаритного контроля начали устанавливать на дороге «Ижевск-Воткинск»

Воткинск. Удмуртия. На трассе «Ижевск-Воткинск» начались подготовительные работы по установке автоматического пункта весогабаритного контроля. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Как напомнил министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев, такие комплексы устанавливаются для обеспечения сохранности дорожного полотна.

«По данным Росавтодора, с превышением допустимой нагрузки сегодня перевозится более 30% грузов. Это разрушает наши дороги. И на сегодняшний день Воткинское направление — одно из самых напряженных в республике. К примеру, только за июль здесь зафиксировано без малого 59 тысяч единиц грузового транспорта», — рассказал министр.

Если автомобиль перегружен, на табло отобразятся госномер и высветится надпись «Перегруз», пояснил замначальника КУ УР «Управтодор» Сергей Ильин.

«Все эти данные уходят в информационный центр, где автоматически определяется владелец транспортного средства и проверяется его разрешение на перевозку крупногабаритных или тяжеловесных грузов. Если разрешение отсутствует и транспортное средство превысило установленные нормативы, АПВГК формирует акт результатов измерения и отправляет его в контрольно-надзорный орган», - добавил Сергей Ильин.

Комплекс представляет из себя: дорожные весы, датчики для определения габаритов авто, сенсоры, камеры, коммуникационное оборудование.

Первые три месяца будут тестовыми — о нарушениях уведомят, но штраф не начислят.

Отметим, что на участке дороги также уберут старое покрытие и уложат новый асфальтобетон. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, подобный пункт уже есть на трассе «Ижевск-Сарапул».