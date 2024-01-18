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Жилой дом рухнул в яму в Стамбуле

15:13, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Жилой дом рухнул в яму в Стамбуле
15:13, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Турция\n#Стамбул\n#метро\n#строительство\n#эвакуация\n#дом\n#автомобили\n#разрушения
Фото: pxhere.com
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Причиной называют недочеты при строительстве метро.

Стамбул. Турция. Частичное разрушение жилого дома из-за обвала грунта произошло в Стамбуле. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости. 

Как рассказали в пожарной службе, жителей успели эвакуировать, никто не пострадал. Причиной проседания грунта могли стать недочеты при строительстве метрополитена. 

Известно, что дом был двухподъездный, высотой от 3 до 4 этажей. Вместе с ним в яму угодил как минимум один автомобиль.

Добавим, утром 18 января в турецкой провинции Кайсери, расположенной в центральной части страны, было отмечено землетрясение магнитудой 4. Информации о разрушениях в связи с этим не поступало.

15:13, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
19
0
#Турция\n#Стамбул\n#метро\n#строительство\n#эвакуация\n#дом\n#автомобили\n#разрушения