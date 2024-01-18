Жилой дом рухнул в яму в Стамбуле

Стамбул. Турция. Частичное разрушение жилого дома из-за обвала грунта произошло в Стамбуле. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали в пожарной службе, жителей успели эвакуировать, никто не пострадал. Причиной проседания грунта могли стать недочеты при строительстве метрополитена.

Известно, что дом был двухподъездный, высотой от 3 до 4 этажей. Вместе с ним в яму угодил как минимум один автомобиль.

Добавим, утром 18 января в турецкой провинции Кайсери, расположенной в центральной части страны, было отмечено землетрясение магнитудой 4. Информации о разрушениях в связи с этим не поступало.