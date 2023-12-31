Более 110 млн рублей направят на строительство электрозаправок в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году начнут развивать электрозаправочную инфраструктуру. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв.

На строительство заправок выделят 110,4 млн рублей — соответствующее соглашение было заключено между правительством Удмуртии и министерством энергетики России. Эти средства направят на строительство 40 электрозаправочных станций.

К реализации проекта также приглашают инвесторов.

«Развитие электротранспорта — это не только забота об экологии, но и экономия средств автомобилистов, так как затраты на эксплуатацию электромобиля 2,5 раза ниже затрат на автомобиль с традиционным бензиновым двигателем», — отметил министр.

Напомним, Удмуртия вошла в число пилотных регионов по развитию сети электрозаправок.