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Туристический сезон откроется в Сарапуле 29 апреля «Фестивалем зонтиков»

11:25, 27 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Туристический сезон откроется в Сарапуле 29 апреля «Фестивалем зонтиков»
11:25, 27 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#история\n#туризм
Фото: пресс-служба Сарапульского музея-заповедника
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В этот день будет запущен фонтан на Даче Башенина.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 29 апреля состоится «Фестиваль зонтиков» (0+), который откроет летний туристический сезон. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. 

Основная часть фестивальной программы начнётся в 11:00 и пройдёт в парке художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина». В этот день после реставрации будет запущен старинный фонтан, находящийся у главного входа в бывшую купеческую дачу. 

Также для жителей и гостей города будут проводиться экскурсии, интерактивы, презентации новых турмаршрутов и выставок. Не обойдётся и без традиционного шествия по обновлённому маршруту «Музейный квартал» в сопровождении гидов. Здесь пройдут театрализованные представления, концерт, выставки и мастер-классы. 

11:25, 27 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
105
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#история\n#туризм