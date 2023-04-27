Туристический сезон откроется в Сарапуле 29 апреля «Фестивалем зонтиков»

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 29 апреля состоится «Фестиваль зонтиков» (0+), который откроет летний туристический сезон. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Основная часть фестивальной программы начнётся в 11:00 и пройдёт в парке художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина». В этот день после реставрации будет запущен старинный фонтан, находящийся у главного входа в бывшую купеческую дачу.

Также для жителей и гостей города будут проводиться экскурсии, интерактивы, презентации новых турмаршрутов и выставок. Не обойдётся и без традиционного шествия по обновлённому маршруту «Музейный квартал» в сопровождении гидов. Здесь пройдут театрализованные представления, концерт, выставки и мастер-классы.