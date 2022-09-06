В Сарапуле восстановят вековой фонтан «Дети под дождем»

Сарапул. Удмуртия. На даче Башенина в Сарапуле восстановят фонтан «Дети под дождем», которому насчитывается более ста лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Последние три года фонтан был законсервирован. В ходе ремонта восстановят чашу, детские фигурки и прием воды.

Напомним, в настоящее время продолжается реставрация Дачи Башенина. Отмечается, что основные работы закончат в сентябре. Объекту культурного наследия федерального значения придадут первозданный вид, он будет выглядеть как на дореволюционных фотографиях.

Капитально ремонтируется кровля, терраса, входная группа, балконы и окна. Для гостей с ограниченными возможностями здоровья будет установлен подъемник.

Благоустройство ждет и территорию вокруг — там появится сосновый парк с прогулочными зонами, архитектурными формами. Отмечается, что здесь не будет ни одного новодела.