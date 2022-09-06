Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

В Сарапуле восстановят вековой фонтан «Дети под дождем»

13:25, 06 сентября, 2022
В Сарапуле восстановят вековой фонтан «Дети под дождем»
13:25, 06 сентября, 2022
32
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Дом Башенина\n#музей\n#реставрация
Фото: vk.com/ps.sarapul
32
0

Последние три года он был законсервирован.

Сарапул. Удмуртия. На даче Башенина в Сарапуле восстановят фонтан «Дети под дождем», которому насчитывается более ста лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Последние три года фонтан был законсервирован. В ходе ремонта восстановят чашу, детские фигурки и прием воды.

Напомним, в настоящее время продолжается реставрация Дачи Башенина. Отмечается, что основные работы закончат в сентябре. Объекту культурного наследия федерального значения придадут первозданный вид, он будет выглядеть как на дореволюционных фотографиях.

Капитально ремонтируется кровля, терраса, входная группа, балконы и окна. Для гостей с ограниченными возможностями здоровья будет установлен подъемник.

Благоустройство ждет и территорию вокруг — там появится сосновый парк с прогулочными зонами, архитектурными формами. Отмечается, что здесь не будет ни одного новодела.

13:25, 06 сентября, 2022
32
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Дом Башенина\n#музей\n#реставрация