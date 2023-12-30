Более 1,2 млн туристов посетили Удмуртию в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году Удмуртию посетило более 1 млн 200 тысяч туристов. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Чаще всех у нас бывают туристы из Москвы, Татарстана, Перми, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. В этом году было много гостей издалека — из Китая, Индии, Казахстана, Беларуси. Едут к нам не только больше, но и на дольше. Если в прошлом году туристы останавливались на 1-2 ночи, теперь – на 3-4», — написал руководитель региона.

Также, по его словам, за год вырос на 61% речной туризм. Если в 2022 году в Сарапуле причалили 96 круизных теплоходов, то в 2023 – 157. Запустились новые проекты: фестиваль «Деревня – душа России» в Мувыре собрал 7 000 человек, а «Динополис» – 200 тысяч.

На 20-25% «выросли» фестивали: Пельменфест, «Русь дружинная», «На родине П. И. Чайковского», «Быг-быг».

«Мы защитили национальный маршрут «Влюбиться в Удмуртию». Скоро он будет презентован турфирмам страны», — подчеркнул Бречалов.

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