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Удмуртия стала одним из регионов России с лучшими турмаршрутами и экскурсионными программами

10:15, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртия стала одним из регионов России с лучшими турмаршрутами и экскурсионными программами
10:15, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
277
0
#Удмуртия\n#туризм\n#развитие\n#премия\n#экскурсия
Фото: Агентство по туризму Удмуртской Республики
277
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Специалисты отметили большую проделанную работу региона в области туризма.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в тройку регионов России с лучшими турмаршрутами и экскурсионными программами. Об этом сообщает Агентство по туризму Удмуртской Республики. 

Сотрудники агентства представили регион на III Всероссийской туристкой премии «Russian Travel Awards». Эта премия суммирует достижения регионов в развитии разных направлений туруслуг.  

В финале Удмуртия заняла 3 место в номинации «Регион туристических маршрутов и экскурсионных программ». Отмечается, что призовое место республика разделила с Республикой Крым. 

Эксперты подчеркнули, что за последние три года Удмуртия сильно продвинулась в создании и развитии турмаршрутов и уникальных экскурсионных программ. Ключевым событием 2023 года стало появление национального туристического маршрута «Влюбиться в Удмуртию» (0+). Помимо этого был запущен эксклюзивный иммерсивный турмаршрут «Выходные в XIX веке на родине П. И. Чайковского» (18+) по Воткинску и Воткинскому району. Жюри также отметило развитие речного туризма и другие необычные экскурсии. 

10:15, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
277
0
#Удмуртия\n#туризм\n#развитие\n#премия\n#экскурсия