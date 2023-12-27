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В гостиницах Ижевска нет свободных мест на новогодние праздники

18:55, 27 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В гостиницах Ижевска нет свободных мест на новогодние праздники
18:55, 27 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
522
0
#Ижевск\n#туризм\n#Новый год
Фото: @arzik2
522
0

Об этом рассказал глава города в ходе прямого эфира.

Ижевск. Удмуртия. Все гостиничные номера в Ижевске оказались забронированы на Новый год. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

«У меня должны были приехать армейские приятели, и я обзвонил все гостиницы. Все! Включая маленькие, номеров нет. Потом я уже поинтересовался у отельеров личными данными по-свойски. Оказалось, к нам едет Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь. У нас так вырос поток приезжих, а мы всё говорим, что город у нас неказистый. Ну, не так всё на самом деле», — отметил Дмитрий Чистяков.  

18:55, 27 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
522
0
#Ижевск\n#туризм\n#Новый год