В гостиницах Ижевска нет свободных мест на новогодние праздники

Ижевск. Удмуртия. Все гостиничные номера в Ижевске оказались забронированы на Новый год. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

«У меня должны были приехать армейские приятели, и я обзвонил все гостиницы. Все! Включая маленькие, номеров нет. Потом я уже поинтересовался у отельеров личными данными по-свойски. Оказалось, к нам едет Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь. У нас так вырос поток приезжих, а мы всё говорим, что город у нас неказистый. Ну, не так всё на самом деле», — отметил Дмитрий Чистяков.