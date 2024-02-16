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Фильм об удмуртской резиденции Бабы Яги победил на международном фестивале «Диво Евразии» в Иране

09:40, 16 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Фильм об удмуртской резиденции Бабы Яги победил на международном фестивале «Диво Евразии» в Иране
09:40, 16 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
508
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#туризм
Фото: ИА «Сусанин»
508
0

Картина получила 1 место в одной из номинаций.

Тегеран. Иран. «Сказочная резиденция Бабы Яги» в деревне Котловка Граховского района стала лауреатом международного туристского кино/видео фестиваля «Диво Евразии» (18+), который прошёл в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фестиваль «Диво Евразии» каждый год объединяет тысячи участников из России, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Таиланда, Турции, Узбекистана, Сербии и других стран.  Фильм об удмуртской резиденции Бабы Яги в Тегеране представила руководитель туробъекта Елена Непогодина.  

Короткометражный фильм был опубликован две недели назад и уже набрал 120 тыс. просмотров. На фестивале он получил первое место в номинации «Социальный и детский туризм». Картина рассказывает о дороге в сказку в деревне Котловка, а также всесезонных маршрутах, расположенных здесь.

09:40, 16 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
508
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#туризм