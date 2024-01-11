В новогодние праздники туробъекты Удмуртии посетили около 87 тысяч туристов и экскурсантов

Ижевск. Удмуртия. В новогодние каникулы достопримечательности Удмуртии посетили 87 573 человека. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Всего за праздники в регионе прошло около 240 массовых мероприятий. Больше всего туристов и экскурсантов привлек Воткинск, с 30 декабря по 8 января туда приехали более 19 тыс. человек. 13 088 туристов посетили интерактивную экскурсию, посвященную традициям Рождества в России XIX века (6+) в музее-усадьбе П. И. Чайковского, а также примерно 1,5 тыс. человек побывали на первом Рождественском богослужении в отреставрированном Благовещенском соборе.

В Сарапуле Рождественский пряничный фестиваль и украшенная набережная города привлекли почти 4 тыс. туристов и экскурсантов.

В «Усадьбе Тол Бабая» в Шаркане с 16 декабря побывали более 10 тыс. посетителей, в их числе 6 676 граждан приехали с 30 декабря по 8 января. Всего Шарканский район за праздники принял 11 158 туристов и экскурсантов.

Также путешественникам приглянулся Завьяловский район, который посетили 6 799 туристов, Сарапульский район — 5 245 человек, Кизнерский — 3 877, Кезский — 3 535 и Игринский — 2 603.

Из туробъектов больше всего посетителей в первую неделю 2024 года было в Музейно-выставочном комплексе Михаила Калашникова, зоопарке Удмуртии, Национальном музее имени Кузебая Герда, горнолыжном курорте «Нечкино», «Деревне Хаски», архитектурно-этнографическом музее«Лудорвай» и туркомплексе «Тылыс». Отмечается, что посещаемость многих туробъектов выросла, в том числе, благодаря акции «Путешествуй по Удмуртии» (0+).

«Завершающаяся новогодняя кампания подтвердила, что Удмуртия интересует жителей России как место для зимнего отдыха. Во-первых, многие жители Удмуртии наконец приняли решение не уезжать за яркими впечатлениями в другие регионы, а получить их в родной республике. Они активно путешествовали», — заявила руководитель регионального агентства по туризму Юлия Бадаш.

Из туристов Удмуртию в новогодние праздники посетили жители Москвы, Пермского края, Свердловской области, Марий Эл, Татарстана и других регионов.