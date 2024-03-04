Сарапул стал претендентом на получение статуса города музейного туризма

Сарапул. Удмуртия. Сарапул может получить статус города музейного туризма. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

По решению Попечительского совета Федеральных туристических премий и по согласованию с комитетами Российского союза туриндустрии Сарапул впервые стал финалистом первой Всероссийской премии «Туристические города». Город на Каме состязается в номинации «Город музейного туризма».

Помимо Сарапула, на статус лучшего города в области музейного туризма претендуют Елабуга, Торжок, Городец и Козьмодемьянск.

Финал конкурса состоится в конце марта в Воронеже. Там представители городов расскажут о туристическом потенциале своего населенного пункта.

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