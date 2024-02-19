В Удмуртии начнут развивать инклюзивный туризм

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году жителям Удмуртии, которые имеют ограничения по здоровью, станет проще путешествовать по республике. Регион выиграл грант с проектом «Удмуртия БезГраничная» — заявила его молодежная организация «Атмосфера» в сотрудничестве с Агентством по туризму УР. «Мы считаем, что это только первый шаг в инклюзию такого формата, у проекта есть хорошие перспективы, он предусматривает создание условий для людей с особенным здоровьем для путешествий внутри Удмуртской Республики. Сумма гранта составляет 9 млн 900 тысяч рублей. При этом практически такая же сумма будет предусмотрена в рамках софинансирования. Поэтому, я думаю, что мы этим проектом только открываем будущее внутреннего туризма для тех, у кого пока нет для этого возможностей», — рассказала первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова.

В стенах правительства Удмуртии прошло первое обсуждение проекта, в котором приняли участие и те, кто не понаслышке знает о трудностях при посещении туристических объектов.

Всего в Удмуртии проживают 96 709 инвалидов, из них более семи тысяч — дети. В путешествиях в рамках проекта смогут побывать 2000 человек, выбрав один из предложенных маршрутов. 42 экскурсии пройдут в 2024 году и 38 — в 2025. «К сожалению, всего один раз человек с ОВЗ сможет посетить в рамках нашего проекта экскурсии. Хотя у нас пять маршрутов, и, вроде бы, хочется проехать по всем пяти, но в рамках гранта мы ограничены. Но, конечно, сделаем возможность и платного участия — если человек захочет второй раз проехать, эта возможность будет», — рассказала руководитель молодежной организации «Атмосфера» Мария Созыкина.

Каждый тур рассчитан на 25 человек. Туристы отправятся знакомиться с республикой в сопровождении волонтеров, специально обученных людей. Путешествовать группы будут по будням — вторникам и четвергам. «Мы хотим создать такие комфортные условия пребывания в туристических локациях, чтобы кроме нас не было других посетителей, как это бывает обычно в выходные», — пояснила Мария Созыкина.

У проекта есть свой сайт — udmtur.ru. Там же уже можно ознакомиться с бланком для регистрации на тур, официально который будут принимать с 1 апреля. Заявиться можно как индивидуально, так и группой. Первая экскурсия состоится 4 июня.

По словам представителя туроператора Галины Васильевой, старты маршрутов предусмотрены из самых крупных точек — Ижевска, Глазова, Воткинска, Сарапула, Можги, Игры. Все туры однодневные и обязательно включают питание — на самой экскурсии и ланч-бокс с собой.

«Точки маршрутов тоже были выбраны не случайно — это наши крупные города, пункты с хорошей инфраструктурой, с новыми объектами, которые готовы подстроить свои условия для приема такой группы туристов <…>. Акценты в путешествии мы расставили таким образом, чтобы люди получили максимальные тактильные, кинестетические ощущения — потому что, если человек плохо видит или слышит — сохранённые рецепторы должны быть максимально задействованы», — рассказала Галина Васильева.

Организаторы планируют работать в связке с туроператорами и местными предпринимателями. «Наша задача, чтобы эти турмаршруты после реализации проекта продавались и выходили на окупаемость среди здоровых и среди людей с ограниченными возможностями из других регионов», — добавила заместитель руководителя Агентства по туризму Удмуртии Ирина Ульенко.

Пока впереди — подготовка, разработка туристического стандарта и инструкций для проведения адаптивных путешествий; обучение волонтеров, экскурсоводов. По словам председателя Удмуртской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Максима Воробьева, помимо обучения представителей туротрасли, проектирования физической доступности — пандусов, широких дверных проемов, оборудования номеров поручнями, специальными кроватями и так далее, важно обеспечить готовность персонала общаться с людьми с инвалидностью, уметь оказать им помощь при необходимости.

«Это важно – обратить больше внимания в процессе акселерации на вопросы психологические, важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно, равноправными участниками всех действий <…>. Здесь я попросила бы больше уделить внимания в части эмпатии, налаживания связи с туристом», — подчеркнула первый зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Недочеты первого такого для Удмуртии проекта есть, и о них заявили участники круглого стола. Один из них — возраст участников. По условиям проекта, экскурсии рассчитаны на людей от 14 до 60 лет. Второе ограничение — целевая аудитория — путевки предусмотрены для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, а также инвалидов по слуху. Тех, кто передвигается на колясках, в автобус смогут взять не больше двух, уточнила Мария Созыкина, но вопрос планируют решать индивидуально, по факту.

В будущем начнут рассматриваться варианты поездки людей до 14 лет с родителями или старше 60 лет — но в платном порядке, поскольку в рамках гранта путевки рассчитаны именно на целевую аудиторию.

«Две тысячи человек – это небольшое количество, но для нас с вами это хорошая возможность хотя бы отработать процесс взаимодействия с людьми, у которых есть особенности по здоровью. Давайте попробуем начать и в последствии в рамках реализации этого проекта расширять количество его участников», — подытожила Ольга Абрамова.