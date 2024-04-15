Юлия Бадаш: о введении курортного сбора в Удмуртии говорить преждевременно

Ижевск. Удмуртия. С 1 апреля в Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор — 100 рублей за сутки. Платить его предстоит тем, кто планирует больше, чем на 24 часа остановиться в гостинице, апарт-отеле, хостеле и так далее — то есть в месте, которое предназначено для предоставления услуг по временному размещению. Налог будет начисляться со второй ночи пребывания.

Как и в других регионах, собранные с туристов деньги будут направлять на развитие инфраструктуры, туристическую привлекательность города. «С 2018 года в России проводится экспериментальный курортный сбор: с этого времени специальный налог платят гости Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев», — напомнила руководитель Агентства по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш.

Минимальная сумма сбора в России — 50 рублей, максимальная — 100 рублей. Есть категории, которые освобождены от сбора. Например: инвалиды I и II групп; люди, приехавшие для получения медицинской помощи. Подробные условия по взиманию регулируются нормативно-правовым актом региона.

«Краснодарский и Ставропольский края — это самые популярные курортные регионы страны, пляжи и санатории Черного и Азовского морей, бальнеологические здравницы с минеральными водами, брендам которых — по меньшей мере два столетия. Алтай — давно разработанные горные (и не только) экомаршруты. Санкт-Петербург — практически музей под открытым небом, к тому же обладатель нескольких крупнейших музеев страны с коллекциями мирового значения. «Сириус» — особая территория, развивающаяся как крупный центр событийного туризма (в 2024 году здесь уже прошел Всемирный фестиваль молодежи, собравший гостей из 188 стран со всех континентов)», — подчеркнула Юлия Бадаш.

Только в летний сезон 2023 года Краснодарский край посетили 9,7 млн туристов со всей России. В целом же прошлый год стал для Кубани рекордным — всего в регионе отдохнули 18,6 млн человек, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам Юлии Бадаш, в курортных регионах туристическая отрасль является хорошим источником налоговых отчислений в бюджет — больше, чем в среднем по России. «Инфраструктура вследствие высокого турпотока нуждается в постоянном обновлении. Поэтому закономерно, что эксперимент с курортным налогом начался именно здесь», — уточнила руководитель Агентства.

Рекордным по турпотоку прошлый год стал и для Удмуртии — республику посетили 1 286 808 туристов и экскурсантов — это на 46% больше 2022 года. Например, одним из новых направлений для привлечения туристов в Воткинск стал проект «Выходные в XIX веке на родине П. И. Чайковского» (18+). Себя показал и город на Каме — Сарапул. Впервые за более чем 20 лет там пришвартовался скоростной речной лайнер на подводных крыльях «Метеор». Кроме того, в 2023 году Сарапул принял 157 теплоходов, тогда как в 2021 году только 13.

Все крупные фестивали Удмуртии увеличили число гостей на 20-25%, сообщили в Агентстве по туризму Удмуртии. «Наша задача в настоящий момент — получить лояльность путешественников из разных регионов России, привлечь своими достопримечательностями и уровнем сервиса, создать максимально комфортные, как физические, так и психологические условия пребывания в Удмуртии. Для этого мы работаем над повышением качества туруслуг, субсидируем развитие туристической инфраструктуры по нескольким направлениям», — поделилась Юлия Бадаш.

В апреле 2023 года «Интерфакс» сообщил, что Совет Федерации подготовит законопроект, который даст регионам право вводить курортный сбор. «Каждый губернатор должен разумно, взвешенно подходить к ставке этого курортного сбора, чтобы это было доступно людям», — сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

В Удмуртии, которая, хоть и не имеет моря, но может похвастать местным колоритом, курортный сбор пока вводить не планируют.

«О введении курортного сбора в нашей республике говорить преждевременно. Сначала нужно утвердиться на туристической карте России в статусе безусловно привлекательного для туризма региона — потенциал для этого у Удмуртии есть, все-таки мы — родина Чайковского, оружейная столица России, край с уникальной традиционной культурой и гастрономией, а также проанализировать долговременный эффект эксперимента с курортным сбором в тех регионах, где он уже введен», — подытожила руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.