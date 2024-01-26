В Японии начнут брать плату за восхождение на Фудзи

Также вводятся ограничения по количеству туристов и времени пребывания на вершине.
Токио. Япония. Прогулки по священной для японцев горе Фудзи станут платными. Власти префектуры Яманаси ввели новые правила для туристов, передает ИА «Регнум» со ссылкой на АТОР.
Они вступят в силу с 1 июля 2024 года. В частности, определенную сумму придется выложить за восхождение на Фудзи по самому популярному маршруту – тропе Ёсида. Ее размер объявят в феврале.
Регулироваться будет также количество посетителей и время пребывания на маршруте: не более 4 тыс. человек в сутки в период с 02.00 до 16.00. Совершать восхождения в вечернее время запретят.
Нововведения объяснили учащением несчастных случаев с туристами, а также мусором, который они оставляют на склонах, хотя это строго запрещается.
Сообщается, что в 2023 году на Фудзи побывали более 2 млн 221 тыс. человек.