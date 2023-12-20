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В Удмуртии появился Мастер туризма международного класса

10:10, 20 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии появился Мастер туризма международного класса
10:10, 20 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм
Фото: vk.com/gornijveter (Валерий Попов)
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Такое звание присваивается в республике впервые. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые присвоено звание Мастера туризма международного класса. Таким образом отмечены достижения основателя и руководителя воткинского туристического клуба «ВездеХод» Попова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Всего в России помимо Валерия Попова такого звания удостоены ещё 10 человек. Для туризма Удмуртии появление мастера высокого класса — уникальное событие. Почётное звание присвоено Попову за прохождение в качестве руководителя группы четырёх маршрутов повышенной сложности.

«Ещё 2-3 года назад это казалось недостижимым. Для меня важно мнение специалистов туризма. Очень рад, немного неожиданно. Для всего туризма Удмуртии это событие послужит стимулом. Благодарен всем людям, с которыми вместе шли сложные маршруты, грелись у зимних костров и дышали разреженным воздухом высоких гор. Каждый из вас был нужен и важен», — рассказал Валерий Попов.

«Сусанин» посвящал Валерию Попову и его деятельности отдельный материал.

10:10, 20 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
101
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм