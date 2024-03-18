Отдыхайте дома: жители Малаги требуют изгнать из города туристов

Малага. Испания. Туристы перестали быть желанными гостями в городе Малага в Испании. Местные жители требуют от приезжих покинуть город, передает Общественная служба новостей со ссылкой на издание «Турпром».

На улицах города появились плакаты с требованиями остановить переориентацию экономики города на обслуживание турпотока. Больше всего испанцев тревожит сопровождаемый подобными процессами рост цен на недвижимость и другие товары.

Отмечается, что подобные вспышки недовольства туристами имеют место и в других регионах Испании, в частности, на Канарских островах.