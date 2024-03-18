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Отдыхайте дома: жители Малаги требуют изгнать из города туристов

14:19, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Отдыхайте дома: жители Малаги требуют изгнать из города туристов
14:19, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
75
0
#Испания\n#туризм\n#отдых\n#туристы\n#цены\n#акции протеста
Фото: pxhere.com
75
0

Горожан не устраивает спровоцированный приезжими рост цен.

Малага. Испания. Туристы перестали быть желанными гостями в городе Малага в Испании. Местные жители требуют от приезжих покинуть город, передает Общественная служба новостей со ссылкой на издание «Турпром». 

На улицах города появились плакаты с требованиями остановить переориентацию экономики города на обслуживание турпотока. Больше всего испанцев тревожит сопровождаемый подобными процессами рост цен на недвижимость и другие товары.

Отмечается, что подобные вспышки недовольства туристами имеют место и в других регионах Испании, в частности, на Канарских островах. 

14:19, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
75
0
#Испания\n#туризм\n#отдых\n#туристы\n#цены\n#акции протеста