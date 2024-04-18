В Удмуртию приехали школьники из Белгородской области

Ижевск. Удмуртия. 18 апреля дети из Белгородской области приехали в Удмуртию. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Ребята — подростки, прибыли в Удмуртию в связи со сложной обстановкой в Белгородской области. Здесь они будут учиться, при необходимости подлечатся и, конечно, организована работа психологов», — заявила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

В Можге прямо в поезде врачи-педиатры, медсёстры и психологи осмотрели ребят, измерили у них температуру, а также провели тестирование на коронавирус. Замминистра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова заявила, что все дети здоровы, не имеют признаков инфекционных заболеваний и хорошо перенесли дорогу. Родители ребят смогут узнать об их самочувствии по телефону специального кол-центра. Отмечается, что все время пребывания школьников в Удмуртии их регулярно будут осматривать врачи.

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев в своём телеграм-канале рассказал, что ребят из Белгородской области встречали 50 волонтёров. Это были члены студотрядов Удмуртии, «Молодой гвардии», Общероссийского народного фронта и школьники Ижевска.

Добровольцы проводили делегацию с поезда до автобусов, помогли ребятам с вещами и параллельно рассказали об Удмуртии. После этого их разместили в санаториях и лагерях Ижевска и Якшур-Бодьинского района.

«Дети приехали с отличным настроением, готовы познакомиться с историей и культурой региона, немного знают о наших достопримечательностях. Мы готовы в любой ситуации прийти на помощь, рассказывать гостям больше о республике и даже показывать её», — прокомментировал директор Молодёжного центра республики Степан Чирков.

Отмечается, что пока ребята находятся в Удмуртии, им организуют не только культурную программу, но и образовательный процесс.

«Для нас нет чужих детей. Мы сможем окружить их заботой, теплом, чтобы ребята смогли и отдохнуть, и довести учебный год до завершения в спокойной обстановке. Кроме того, летний отдых для детей из Удмуртии будет организован в полном объёме», — заявила заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова.