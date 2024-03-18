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Три проекта Удмуртии выиграли грант на развитие сельского туризма

16:50, 18 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Три проекта Удмуртии выиграли грант на развитие сельского туризма
16:50, 18 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
185
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#Удмуртия\n#туризм\n#сельское хозяйство\n#гранты
Фото: пресс-служба агентства по туризму Удмуртской Республики
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0

Местные жители и туристы смогут не только отдохнуть, но и с пользой провести время.

Ува. Удмуртия. Проекты из Удмуртии выиграли грант на развитие сельского туризма. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Удмуртской Республики. 

Деньги на развитие получил проект взаимовыгодного сотрудничества агротуристического комплекса «Зеленая звезда» в селе Вятское Каракулинского района. Туристам начнут предлагать бесплатно отдохнуть в модульных домиках взамен на работу в садах и теплицах. Также для них организуют питание и досуг. 

Ещё благодаря гранту «Агротуризм» посетители базы отдыха «Оазис» в деревне Поршур-Тукля Увинского района смогут не только отдохнуть, но и посмотреть хозяйство с теплицами, фермой и мини-зоопарком. В рамках проекта для посетителей организуют досуг — экскурсии и образовательные мероприятия по технологии производства на практике хозяйства. 

А во время отдыха в деревне Кварса Воткинского района туристы смогут посетить экскурсии, где узнают о деятельности местного сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

16:50, 18 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Удмуртия\n#туризм\n#сельское хозяйство\n#гранты