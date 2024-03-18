Три проекта Удмуртии выиграли грант на развитие сельского туризма

Ува. Удмуртия. Проекты из Удмуртии выиграли грант на развитие сельского туризма. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Удмуртской Республики.

Деньги на развитие получил проект взаимовыгодного сотрудничества агротуристического комплекса «Зеленая звезда» в селе Вятское Каракулинского района. Туристам начнут предлагать бесплатно отдохнуть в модульных домиках взамен на работу в садах и теплицах. Также для них организуют питание и досуг.

Ещё благодаря гранту «Агротуризм» посетители базы отдыха «Оазис» в деревне Поршур-Тукля Увинского района смогут не только отдохнуть, но и посмотреть хозяйство с теплицами, фермой и мини-зоопарком. В рамках проекта для посетителей организуют досуг — экскурсии и образовательные мероприятия по технологии производства на практике хозяйства.

А во время отдыха в деревне Кварса Воткинского района туристы смогут посетить экскурсии, где узнают о деятельности местного сельскохозяйственного товаропроизводителя.