«Праздник валенка» пройдёт в удмуртской деревне Дулесово

Дулесово. Удмуртия. В деревне Дулесово Сарапульского района Удмуртии пройдёт «Праздник валенка» (0+). Как сообщают организаторы, дату его с конца января перенесли на субботу, 3 февраля.

На празднике валенка гостей ждут увлекательные конкурсы, спортивные состязания, хоккей на валенках и мастер-классы по изготовлению сувенирных валенок.

Праздник начнётся в 11:00 на площадке Дулесовского сельского культурного центра (переулок Камский, 2).

Программа праздника:

11:00 – 15:00 — работа выставок и мастер-классов.

11:00 – 13:00 — игровая программа «Зимние забавы с валенками».

11:00 – 13:00 — работа литературной площадки «Валенки-удаленки».

11:30 — конкурсная спортивная программа «Дулесовские игрища».

12:00 — спортивные соревнования «Хоккей в валенках».

13:00 — конкурс-дефиле «Зимние узоры», концертная программа «Зимушка-зима», награждение участников праздника.