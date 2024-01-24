«Праздник валенка» пройдёт в удмуртской деревне Дулесово

Он состоится 3 февраля.
Дулесово. Удмуртия. В деревне Дулесово Сарапульского района Удмуртии пройдёт «Праздник валенка» (0+). Как сообщают организаторы, дату его с конца января перенесли на субботу, 3 февраля.
На празднике валенка гостей ждут увлекательные конкурсы, спортивные состязания, хоккей на валенках и мастер-классы по изготовлению сувенирных валенок.
Праздник начнётся в 11:00 на площадке Дулесовского сельского культурного центра (переулок Камский, 2).
Программа праздника:
11:00 – 15:00 — работа выставок и мастер-классов.
11:00 – 13:00 — игровая программа «Зимние забавы с валенками».
11:00 – 13:00 — работа литературной площадки «Валенки-удаленки».
11:30 — конкурсная спортивная программа «Дулесовские игрища».
12:00 — спортивные соревнования «Хоккей в валенках».
13:00 — конкурс-дефиле «Зимние узоры», концертная программа «Зимушка-зима», награждение участников праздника.