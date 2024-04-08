«Школу современного экскурсовода» запустили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Агентство по туризму Удмуртии запустило «Школу современного экскурсовода» (18+). Госорган напоминает, что с 1 июля 2024 года аттестация гидов/экскурсоводов станет обязательной.

Образовательная программа «Школы современного экскурсовода» составлена точно в соответствии с современными стандартами профессии.

«Первая половина успеха экскурсии — это туристические достопримечательности, а вторая — атмосфера, которую создаёт гид. Это может быть настоящий спектакль, эмоциональный, яркий, артистичный, с миллионом захватывающих фактов и историй! А может — старательный пересказ «Википедии». Именно первого гида будут рекомендовать друзьям и знакомым, у него будут заказывать индивидуальные экскурсии, на него подпишутся в соцсетях», — отметили в госоргане.

До 30 мая экскурсоводы и гиды «прокачают» свои навыки под умелым руководством экспертов федерального уровня.

Обучение включает:

- практические знания по истории Удмуртии (с акцентом на туристически привлекательные объекты) и лучшие практики России по формированию экскурсионных маршрутов;

- бизнес-стратегии (как выйти на новую аудиторию, масштабировать свое дело и зарабатывать деньги в конкурентной среде);

- ораторское и актёрское искусство (отличная помощь в завоевании симпатий экскурсантов) и курс оказания первой медицинской помощи.

Отметим, что повышение качества туристических услуг в Удмуртии — важный шаг реализации в регионе целей и задач нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом России Владимиром Путиным.