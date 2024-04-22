«Ижавиа» подписало соглашение с Федерацией профсоюзов Беларуси о приеме туристов

Минск. Республика Беларусь. В Минске авиакомпания «Ижавиа» подписала соглашение с Федерацией профсоюзов Беларуси о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Документ был подписан на 26-й Международной выставке-ярмарке туристских услуг «Отдых-2024» (0+) в Минске. Было решено, что «Ижавиа.Тур» примет в Удмуртии и провезёт по маршрутам региона членов белорусских профсоюзов. Потенциально это сотни или даже тысячи зарубежных коммерческих туристов в год.

Помимо этого, на мероприятии агентство по туризму Удмуртии представило национальный турмаршрут «Влюбиться в Удмуртию» (0+), другие маршруты по городам и районам региона, а также главные достопримечательности и бренды республики. В результате сотрудники агентства провели в Беларуси более 50 встреч с представителями турбизнеса и уже достигли ряда договоренностей.

Директор Департамента по туризму Беларуси Ирина Воронович подтвердила, что они готовы направить местных туроператоров на промотур в Удмуртию, чтобы они протестировали маршруты. В свою очередь, они также примут туроператоров из Удмуртии.

Отмечается, что туристический бизнес Республики Беларусь проявил заинтересованность в работе на новом направлении. Директор туроператора «VizitMogiLev» Елена Карпенко рассказала, что их компания уже в ближайшее время готова возить туристов из Беларуси в Удмуртию на автобусах.

Помимо этого, на выставке представители агентства по туризму Удмуртии, коммерческий директор АО «Ижавиа» Михаил Кутенев, руководство компании «Белавиа» и сотрудники Национального аэропорта Минска обсудили запуск регулярных рейсов между Ижевском и Минском. В скором времени начнется проработка возможности запуска стыковочных рейсов в 2024 году и прямых — в 2025 году.

«До недавнего времени целенаправленная работа по привлечению въездных туристов из-за рубежа в Удмуртию не велась. Но поскольку уже в 2024 году аэропорт «Ижевск» получит статус международного, мы должны учитывать эту перспективу и работать на опережение. Мы готовы к конкурентной борьбе за зарубежного туриста с другими регионами России», — заявила руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Отмечается, что в регионе повышается доступность туристических продуктов, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».