Ижевск. Удмуртия. Агентство по туризму Удмуртии может стать министерством. Глава Удмуртии дал поручение председателю правительства региона Ярославу Семенову и руководителю администрации главы и правительства Александру Журавлеву проработать данный вопрос с Госсоветом региона.

«Мы с вами обсуждали это еще в прошлом году, договорились, что посмотрим по результатам, действительно ли туризм в Удмуртии — это серьёзная отрасль, в том числе экономики, которая в праве рассчитывать на какой-то серьёзный процент в доле ВРП, в объеме занятости и так далее. Да, мы увидели, что это так <…>. Сейчас очевидно, что у нас очень хорошая прогрессия по увеличению туристов, инфраструктуре, которой бизнес занимается. Мы должны усиливать это направление», — сказал на аппаратном совещании 18 марта глава республики Александр Бречалов.

Напомним, в 2023 году Удмуртию посетило рекордное число туристов — более 1 миллиона. Регион появился на туристической карте России, сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на советника президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Манина. Удмуртию открывают для себя путешественники, крупные туроператоры.

Напомним, в этом году на развитие инфраструктуры туристический бизнес региона получит субсидию в 93 млн рублей.