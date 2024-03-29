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Жители и туристы Удмуртии смогут пройти путь паломника

11:41, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители и туристы Удмуртии смогут пройти путь паломника
11:41, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Удмуртия\n#экскурсия\n#епархия\n#туризм
Фото: Паломнического центра Ижевской епархии
44
0

В регионе создали экскурсии по православным местам.

Ижевск. Удмуртия. Экскурсии (0+) по православным маршрутам разработали в Удмуртии. Об этом сообщает министерство культуры Удмуртской Республики. 

Все желающие, как верующие, так и те, кому просто интересна тема религии, смогут посетить святые места региона. 

Экскурсии будут проходить каждое воскресенье. Начинаются они всегда в Ижевске. Путешественники смогут посетить христианские святыни и «светские» объекты. Список храмов размещён на туристическом портале «Visitudmurtia». Расписание поездок нужно отслеживать в группе Паломнического центра Ижевской епархии в соцсети «ВКонтакте». 

Например, одна из экскурсий прошла 17 марта. Путешественники посетили храм святителя Николая Чудотворца в селе Завьялово, Крестовоздвиженский храм в селе Гольяны, храм Богоявления в Нечкино, храм Святой блаженной Ксении Петербургской и Покровский кафедральный собор Сарапула. Им рассказали как о самих храмах, так и о местах, в которых они расположены. 

«Это лучшее, что со мной происходило», — заявила одна из путешественниц. 

11:41, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Удмуртия\n#экскурсия\n#епархия\n#туризм