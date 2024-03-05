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Развитием туристического маршрута «Влюбиться в Удмуртию» займётся специальная рабочая группа

16:00, 05 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Развитием туристического маршрута «Влюбиться в Удмуртию» займётся специальная рабочая группа
16:00, 05 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
130
0
#Удмуртия\n#туризм
130
0

Утверждён состав группы и «дорожная карта».

Ижевск. Удмуртия. Глава регионального правительства Ярослав Семёнов подписал распоряжение о создании рабочей группы по развитию туристического маршрута «Влюбиться в Удмуртию». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

Руководителем рабочей группы стала первый зампред кабинета министров республики Ольга Абрамова, её заместителем — руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш. В состав группы вошли также глава Воткинского района Сергей Васильев, глава Воткинска Алексей Заметаев, министр транспорта республики Алексей Горбачёв, директор Сарапульского историко-архитектурного музея-заповедника Сабина Креклина и другие.

Также документ утвердил «дорожную карту» проекта». Подробнее с ней можно ознакомиться по ссылке

Напомним, туристический маршрут «Влюбиться в Удмуртию» получил статус национального.

16:00, 05 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
130
0
#Удмуртия\n#туризм