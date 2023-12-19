Для причаливания «Метеора» в Сарапуле приобрели дебаркадер

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле приобрели дебаркадер для причаливания «Метеора». Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава города Виктор Шестаков.

«26 лет в город не заходили суда класса «Метеор», «Ракеты». 23 сентября 2023 года это событие состоялось. Не скрою, технически оно для нас было крайне сложным. Но мы нашли временное решение, а в перспективу следующего года предпринимателем приобретён специальный дебаркадер для того, если проект по «Метеорам» между Удмуртией и Татарстаном состоится, чтобы технически к этому мы были готовы», — сказал градоначальник.

Отметим, что в сентябре «Метеору» в Сарапуле пришлось причаливать к другому катеру, который был пришвартован у набережной. Потому как сам «Метеор» не мог пришвартоваться из-за малой глубины, а причаливать к пристани для круизных теплоходов было нерационально, ибо выход с них гораздо выше от поверхности. Дебаркадер — это плавучая пристань, используемая в качестве причального сооружения; на неё сходить по трапу с низкой палубы гораздо удобнее.