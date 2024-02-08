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«Сказочная резиденция Бабы Яги» из Удмуртии выиграла во всероссийском конкурсе туристских видеопрезентаций

13:45, 08 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
«Сказочная резиденция Бабы Яги» из Удмуртии выиграла во всероссийском конкурсе туристских видеопрезентаций
13:45, 08 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Грахово\n#Удмуртия\n#туризм\n#конкурс
Фото: скриншот видео «Сказочной резиденции Бабы Яги»
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Теперь туробъект будет состязаться на международном уровне.

Грахово. Удмуртия. «Сказочная резиденция Бабы Яги» из Удмуртии стала одним из победителей десятого Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России» (18+). Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Удмуртии. 

В конкурсе участвовало несколько тысяч видеороликов, снятых в туристических местах по всей России, но в финал попали лишь 300. 

Сотрудники «Сказочной резиденции Бабы Яги» из деревни Котловка Граховского района сняли видео о девочке Соне, которая вместо игр в телефоне захотела попасть в сказку. В результате она оказалась в гостях у Бабы Яги и познакомилась со всеми обитателями резиденции. 

Видеопрезентация сказочного туробъекта Удмуртии заняла 2 место в номинации «Социальный, доступный и детский туризм». Теперь резиденция Бабы Яги получила приглашение на международный конкурс «Диво Евразии», который пройдёт с 11 по 14 февраля в Иране. 

13:45, 08 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
120
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#туризм\n#конкурс