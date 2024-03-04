93 миллиона рублей получит туристический бизнес Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии туристический бизнес получит государственную поддержку в виде субсидии размером 93 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Бизнес сможет использовать субсидию на оборудование пляжей, создание причальной инфраструктуры, возведение круглогодичных бассейнов, и другие проекты. Ключевой задачей в развитии туризма станет повышение качества услуг и развитие инфраструктуры, для того чтобы туристы, побывав в Удмуртии один раз, возвращалась сюда снова.

Под конец 2023 года в Удмуртии туристический маршрут «Влюбиться в Удмуртию» получил статус национального. Также в 2024 году начнёт работать новый терминал ижевского аэропорта, отмечает глава Удмуртии Александр Бречалов. Кроме того, началась работа над инновационным проектом «Удмуртия БезГраничная», благодаря которому планируется сделать регион флагманом в развитии инклюзивного туризма.

Напомним, общее количество туристов в 2023 году в Удмуртию превысило 1,2 млн человек.