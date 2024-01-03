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Маршрут «Дорогами воткинского батюшки» смогут пройти жители Удмуртии

11:20, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Маршрут «Дорогами воткинского батюшки» смогут пройти жители Удмуртии
11:20, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
538
0
#экскурсия\n#туризм\n#Воткинск
Фото: ИА «Сусанин»
538
0

Путь туристов начнётся от Музея истории и культуры Воткинска.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске со 2 по 7 января можно будет пройти по туристическому маршруту «Дорогами воткинского батюшки» (12+). Об этом сообщила администрация города.

Маршрут начнётся от Музея истории и культуры, а закончится в Благовещенском соборе, где в ночь с 6 на 7 января будет проводиться рождественская служба.

Туристы в ходе прохождения маршрута познакомятся с православными традициями города-завода.

Начало экскурсий в 17:30 в Музее истории и культуры Воткинска.

Вход бесплатный.

11:20, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
538
0
#экскурсия\n#туризм\n#Воткинск