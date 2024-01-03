Маршрут «Дорогами воткинского батюшки» смогут пройти жители Удмуртии

Путь туристов начнётся от Музея истории и культуры Воткинска.
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске со 2 по 7 января можно будет пройти по туристическому маршруту «Дорогами воткинского батюшки» (12+). Об этом сообщила администрация города.
Маршрут начнётся от Музея истории и культуры, а закончится в Благовещенском соборе, где в ночь с 6 на 7 января будет проводиться рождественская служба.
Туристы в ходе прохождения маршрута познакомятся с православными традициями города-завода.
Начало экскурсий в 17:30 в Музее истории и культуры Воткинска.
Вход бесплатный.