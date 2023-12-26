За 2023 год Сарапул посетили более 110 тысяч человек

Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула Виктор Шестаков рассказал в социальных сетях, что Сарапул за 2023 год посетили более 110 тысяч туристов.

Среди прочих событий развития туризма в Сарапуле: увеличение гостиничного фонда на 226 мест – это произошло благодаря открытию базы отдыха «Берег» и гостиничного комплекса «Каскад».

Самым популярным культурным объектом среди гостей города традиционно стал Сарапульский музей-заповедник, который посетили свыше 42 тысяч туристов.

Кроме того, Сарапул принял 157 теплоходов, на которых прибыли примерно 30 тысяч гостей.

Впервые за 26 лет состоялся тестовый приём гостей из Татарстана, прибывших на «Метеоре», отмечает Виктор Шестаков.

Напомним, что специально для «Метеора» в Сарапуле приобрели дебаркадер.