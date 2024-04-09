Жители Удмуртии могут дать оценку туристическому потенциалу Селтинского района

Селты. Удмуртия. Жителей Удмуртии просят помочь в создании туристического имиджа Селтинского района. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В настоящий момент в регионе проводится исследование на тему «Селтинский район как туристический объект». Жителей региона просят пройти небольшой анонимный опрос, который займёт не более 5 минут. Пройти его предлагают школьникам, студентам и взрослым.

Создателей опроса интересует, как часто жители Удмуртии путешествуют по региону и на каком транспорте, в каких населенных пунктах Селтинского района они уже были и какие места хотят посетить. Также путешественники могут рассказать, где им было бы удобно просматривать маршруты для дальнейших поездок.