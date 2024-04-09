Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Жители Удмуртии могут дать оценку туристическому потенциалу Селтинского района

12:00, 09 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Удмуртии могут дать оценку туристическому потенциалу Селтинского района
12:00, 09 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
220
0
#Селты\n#Удмуртия\n#туризм\n#жители\n#опрос
Фото: пресс-служба администрации Селтинского района
220
0

Путешественникам предлагают пройти небольшой опрос.

Селты. Удмуртия. Жителей Удмуртии просят помочь в создании туристического имиджа Селтинского района. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.  

В настоящий момент в регионе проводится исследование на тему «Селтинский район как туристический объект». Жителей региона просят пройти небольшой анонимный опрос, который займёт не более 5 минут. Пройти его предлагают школьникам, студентам и взрослым. 

Создателей опроса интересует, как часто жители Удмуртии путешествуют по региону и на каком транспорте, в каких населенных пунктах Селтинского района они уже были и какие места хотят посетить. Также путешественники могут рассказать, где им было бы удобно просматривать маршруты для дальнейших поездок. 

12:00, 09 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
220
0
#Селты\n#Удмуртия\n#туризм\n#жители\n#опрос