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Курортный сбор ввели с 1 апреля в Санкт-Петербурге

11:58, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Курортный сбор ввели с 1 апреля в Санкт-Петербурге
11:58, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Санкт-Петербург\n#деньги\n#туризм\n#отдых\n#достопримечательности\n#гостиницы\n#сбор денег\n#туристы
Фото: pxhere.com
33
0

Он составит 100 рублей в сутки, исключая день прибытия.

Санкт-Петербург. Приезжающим в Санкт-Петербург туристам придется оплачивать курортный сбор. Его ввели с 1 апреля власти города, пишет «Российская газета» со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Алексея Корабельникова.

В своем Telegram-канале чиновник написал, что размер сбора составит 100 рублей. Средства пойдут на развитие курортной инфраструктуры. За целевым расходованием будет следить специально созданный Общественный совет. 

Издание отмечает, что платить курортный сбор будут туристы, проживающие в отелях. На тех, кто остановился у родственников или друзей, он не распространяется. Деньги нужно будет внести вместе со счетом за проживание. День заезда оплачивать не нужно. Кроме того, от курортного сбора освобождаются дети в возрасте до 18 лет, а также многодетные семьи, инвалиды, ветераны и другие льготные категории. 

11:58, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Санкт-Петербург\n#деньги\n#туризм\n#отдых\n#достопримечательности\n#гостиницы\n#сбор денег\n#туристы