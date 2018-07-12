Удмуртский «Гербер» впервые отпразднуют в Санкт-Петербурге

В «северную столицу» приедут «Бабушки из Бураново», ансамбль «Инвожо» из Киясово и другие артисты.

Санкт-Петербург. Фестиваль удмуртской культуры «Гербер» впервые пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«В гостях – яркие коллективы из Удмуртии, «Бабушки из Бураново», декоративные промыслы удмуртов и многое другое», - говорится в группе «Удмурты Санкт-Петербурга» в соцсети ВКонтакте.

На мероприятии выступят артисты из Москвы, Ижевска, ансамбль «Инвожо» из Киясово, солисты санкт-петербургского ансамбля удмуртов «Невский италмас».

«Гербер» отпразднуют 28 июля в парке «Озеро Долгое». Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до вечера.

Напомним, 22 июля «Гербер» пройдет в Москве. Гостей ждут в саду «Эрмитаж». В столице страны фестиваль проводят уже в третий раз.