Фестиваль удмуртской культуры «Гербер» пройдет в Москве 22 июля

Праздник должен был состояться 1 июля, но его пришлось перенести из-за непогоды.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский «Гербер» пройдет в Москве 22 июля в саду «Эрмитаж». Отметим, что праздник должен был состояться 1 июля, но его отменили из-за непогоды и автобус с журналистами был вынужден развернуться на полпути.

«На основании распоряжения Мэра Москвы в городе на выходных запрещены массовые мероприятия. Причина простая - в субботу и воскресенье в Москве прогнозируются сильные грозы. Сад Эрмитаж будет закрыт для проведения мероприятий», - написал на своей странице в Фейсбуке постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич.

Также он извинился пред участниками «Гербера» и сообщил о новой дате проведения фестиваля.

Напомним, что «Гербер» в Москве состоится в третий раз. В этом году он пройдет под лозунгом Удмуртия заряжает. Гости смогут принять участие в национальных играх, танцах и песнях удмуртов, а также в интерактивных мастер-классах и конкурсах.