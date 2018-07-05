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Фестиваль удмуртской культуры «Гербер» пройдет в Москве 22 июля

08:30, 05 июля, 2018
Диана Ворончихина
08:30, 05 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#культура\n#Ижевск\n#Гербер\n#Москва\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#праздники
Фото: susanin.news
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Праздник должен был состояться 1 июля, но его пришлось перенести из-за непогоды.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский «Гербер» пройдет в Москве 22 июля в саду «Эрмитаж». Отметим, что праздник должен был состояться 1 июля, но его отменили из-за непогоды и автобус с журналистами был вынужден развернуться на полпути.

«На основании распоряжения Мэра Москвы в городе на выходных запрещены массовые мероприятия. Причина простая - в субботу и воскресенье в Москве прогнозируются сильные грозы. Сад Эрмитаж будет закрыт для проведения мероприятий», - написал на своей странице в Фейсбуке постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич.

Также он извинился пред участниками «Гербера» и сообщил о новой дате проведения фестиваля.

Напомним, что «Гербер» в Москве состоится в третий раз. В этом году он пройдет под лозунгом Удмуртия заряжает.  Гости смогут принять участие в национальных играх, танцах и песнях удмуртов, а также в интерактивных мастер-классах и конкурсах.

08:30, 05 июля, 2018
Диана Ворончихина
960
0
#культура\n#Ижевск\n#Гербер\n#Москва\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#праздники

 

 

 


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