Рамзан Кадыров призвал глав регионов России сформировать по тысяче добровольцев

Грозный. Чечня. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны помочь в проведении специальной военной операции на Украине. Как передаёт «Газета.ру», руководитель региона написал об этом в своём ТГ-канале.

Как напомнил глава Чечни, Россия является федеративным государством, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний.

«И одним из таких начинаний сегодня должна стать "самомобилизация"», — написал Рамзан Ахматович.

По его словам, не нужно ждать объявления военного положения в стране или отсиживаться в ожидании окончания спецоперации.

«Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам», — заявил Рамзан Кадыров.

По его мнению, каждый руководитель региона может «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев». Рамзан Кадыров подчеркнул, что это должно быть минимумом для начала. По его оценке, такое количество мобилизованных составит «внушительный военный контингент в 85 тысяч человек».