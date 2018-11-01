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Актера Даниила Страхова избили под окнами его квартиры в Москве

17:30, 01 ноября, 2018
Дарья Снидкова
17:30, 01 ноября, 2018
Дарья Снидкова
911
0
#Москва\n#драка\n#конфликт\n#артисты\n#пострадавшие
Фото: Домашний Очаг
911
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Мужчина сделал замечание курящей компании.

Москва. Актера кино и театра Даниила Страхова избили под окнами собственной квартиры. Об этом пишет «Пятый канал».

По данным издания, мужчине не понравилось, что компания молодежи курила возле его окон. Артист сделал замечание, однако не был услышан. Тогда он вылил на молодых людей воду из бутылки, за что получил несколько ударов по лицу и телу.  

Конфликт перерос в драку, после которой молодые люди сбежали. Артист сам обратился к медикам. Заявление в полицию Страхов писать не стал.

Инцидент произошел в среду, 31 октября. Пострадавшего доставили в больницу со множеством травм. Его жизни ничто не угрожает.

17:30, 01 ноября, 2018
Дарья Снидкова
911
0
#Москва\n#драка\n#конфликт\n#артисты\n#пострадавшие

 

 

 


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