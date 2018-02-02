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      Ульяновские курсанты отделались выговором за ролик с танцами в нижнем белье

      16:27, 02 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      16:27, 02 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      395
      0
      #образование\n#скандалы\n#музыка\n#видео\n#танец\n#гражданская авиация\n#Ульяновск
      Фото: кадр с youtube.com
      395
      0

      Росавиация грозила отчислением всех, кто участвовал в съемках скандального клипа.  

      Ульяновск. Выговор объявлен курсантам Ульяновского института гражданской авиации, снявшим скандальный видеоролик с танцами в нижнем белье. Об этом, как сообщает russian.rt.com, рассказал «Интерфаксу» ректора института Сергей Краснов. 

      Он признал, что учащиеся нарушили устав учебного заведения. При этом Сергей Краснов заявил, что выговор участникам съемок является достаточным наказанием, и сослался на законодательство и локальные акты института. 

      Кроме того, с первокурсниками и их родителями была проведена воспитательная беседа, пояснил ректор. 

      Ранее в Росавиации грозились отчислить из института всех, кто «засветился» на скандальных кадрах. Однако Приволжская прокуратура по результатам проверки ролика не нашла нарушений законодательства. 

      Напомним, в середине января студенты первого курса лётного факультета УИГА, одетые в нижнее бельё и форменные фуражки, станцевали под композицию Satisfaction. Ролик распространился в Сети и вызвал массу подражаний.

      16:27, 02 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      395
      0
      #образование\n#скандалы\n#музыка\n#видео\n#танец\n#гражданская авиация\n#Ульяновск

       

       

       

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