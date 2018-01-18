Обследование дома в Ижевске после хлопка газа, эротика от ульяновских курсантов и охота за биткоинами: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро четверга, Удмуртия! Новый день, по традиции, начинаем с обзора новостей о том, что произошло в республике, России и мире, пока вы спали.

Обследование дома:

Комиссия обследовала дом №118 по улице Пушкинской в Ижевске, где накануне произошел хлопок газа. Об этом в группе «Злой Ижевчанин» написала Ольга Романова.

«Вечером приходила комиссия из домоуправления и горгаз. К первым претензий нет - трещины на стенах осмотрели, подробно о них расспросили, все задокументировали, ушли. За ними пришли газовики», - отметила девушка.

По её словам, специалисты отключили газовую плиту из-за превышения срока эксплуатации. Горожанка таким решением осталась недовольна.

Напомним, при хлопке газа в одной из квартир многоэтажного дома погибла женщина. У нее осталось пятеро детей.

Авария в Ижевске:

ДТП произошло на перекрестке улиц 30 лет Победы и Студенческой в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Авария случилась около 21:00 среды, 17 января. Подробности произошедшего в настоящее время выясняются.





Весело-задорно:

Курсанты Ульяновского института гражданской авиации опубликовали в сети раскованный фетиш-клип. Об этом пишет РенТВ.

На видео студенты первого курса в фуражках, белье и берцах вытанцовывают под песню Satisfaction. Молодые люди утверждают, что своими движениями они копировали танцы британских военных.

Курсанты УИГА Satisfaction Uploaded by ULNFOX info on 2018-01-16.

Ректор и председатель ученого совета института Сергей Краснов посчитал подобное выступление издевательством и обещал принять меры в отношении курсантов.

«Они все-таки были в фуражках гражданской авиации. Самое страшное - это отношение наших ветеранов вот к таким горе-летчикам, которые пришли на первый курс», - пояснил Краснов.

Однако пользователи сети поддержали молодых людей. Они активно подписывают петицию, чтобы студентов не отчислили за ролик.

Во вред:

Известного музыканта, лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова обвинили в причинении вреда российской рок-музыке. Такое мнение высказал гитарист екатеринбургской группы «Чайф» Владимир Бегунов, пишет Ура.ру.

«Если раньше мы и оставшиеся другие музыканты думали альбомами, то сейчас все благодаря Шнурову пришло к тому, что достаточно рингтона. Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант — рингтон. Не хорошо это, не хорошо», — заявил Бегунов в эфире латвийской радиостанции.

Охота за биткоинами:

В Бразильском Рио-де-Жанейро при нападении на пункт обмена валюты грабители потребовали выдать им биткоины. Как пишет Life, грабители связали хозяина пункта обмена, а также его братьев, опустошили сейф, а затем потребовали отдать им биткоины.

Дело в том, что недавно обменный пункт начал проводить операции с криптовалютой. Нападавшие проверили мобильный кошелёк, который привязан к телефону владельца, но биткоины были переведены им в другое место.

В итоге злоумышленники скрылись. Их добычей стали около 100 тыс. реалов (примерно 31 тыс. долларов США), ценные вещи и телефоны.