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      Обследование дома в Ижевске после хлопка газа, эротика от ульяновских курсантов и охота за биткоинами: что произошло минувшей ночью

      08:05, 18 января, 2018
      08:05, 18 января, 2018
      1275
      0
      #культура\n#общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#газ\n#музыка\n#Удмуртия\n#студенты\n#Бразилия
      1275
      0

      О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро четверга, Удмуртия! Новый день, по традиции, начинаем с обзора новостей о том, что произошло в республике, России и мире, пока вы спали.

      Обследование дома:

      Комиссия обследовала дом №118 по улице Пушкинской в Ижевске, где накануне произошел хлопок газа. Об этом в группе «Злой Ижевчанин» написала Ольга Романова.

      «Вечером приходила комиссия из домоуправления и горгаз. К первым претензий нет - трещины на стенах осмотрели, подробно о них расспросили, все задокументировали, ушли. За ними пришли газовики», - отметила девушка.

      По её словам, специалисты отключили газовую плиту из-за превышения срока эксплуатации. Горожанка таким решением осталась недовольна.

      Напомним, при хлопке газа в одной из квартир многоэтажного дома погибла женщина. У нее осталось пятеро детей.

      Авария в Ижевске:

      ДТП произошло на перекрестке улиц 30 лет Победы и Студенческой в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

      Авария случилась около 21:00 среды, 17 января. Подробности произошедшего в настоящее время выясняются.

      Авария фото МЧС.jpg

      Весело-задорно:

      Курсанты Ульяновского института гражданской авиации опубликовали в сети раскованный фетиш-клип. Об этом пишет РенТВ.

      На видео студенты первого курса в фуражках, белье и берцах вытанцовывают под песню Satisfaction. Молодые люди утверждают, что своими движениями они копировали танцы британских военных.

      Курсанты УИГА Satisfaction

      Uploaded by ULNFOX info on 2018-01-16.


      Ректор и председатель ученого совета института Сергей Краснов посчитал подобное выступление издевательством и обещал принять меры в отношении курсантов.

      «Они все-таки были в фуражках гражданской авиации. Самое страшное - это отношение наших ветеранов вот к таким горе-летчикам, которые пришли на первый курс», - пояснил Краснов.

      Однако пользователи сети поддержали молодых людей. Они активно подписывают петицию, чтобы студентов не отчислили за ролик.

      Во вред:

      Известного музыканта, лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова обвинили в причинении вреда российской рок-музыке. Такое мнение высказал гитарист екатеринбургской группы «Чайф» Владимир Бегунов, пишет Ура.ру.

      «Если раньше мы и оставшиеся другие музыканты думали альбомами, то сейчас все благодаря Шнурову пришло к тому, что достаточно рингтона. Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант — рингтон. Не хорошо это, не хорошо», — заявил Бегунов в эфире латвийской радиостанции.

      Охота за биткоинами:

      В Бразильском Рио-де-Жанейро при нападении на пункт обмена валюты грабители потребовали выдать им биткоины. Как пишет Life, грабители связали хозяина пункта обмена, а также его братьев, опустошили сейф, а затем потребовали отдать им биткоины.

      Дело в том, что недавно обменный пункт начал проводить операции с криптовалютой. Нападавшие проверили мобильный кошелёк, который привязан к телефону владельца, но биткоины были переведены им в другое место.

      В итоге злоумышленники скрылись. Их добычей стали около 100 тыс. реалов (примерно 31 тыс. долларов США), ценные вещи и телефоны.

      08:05, 18 января, 2018
      1275
      0
      #культура\n#общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#газ\n#музыка\n#Удмуртия\n#студенты\n#Бразилия

       

       

       

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