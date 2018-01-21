В качестве дополнительного антуража спортсменки использовали гантели и лыжные палки.
Москва. Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов. Ролик разместили на YouTube.
В качестве дополнительного антуража спортсменки использовали гантели и лыжные палки. Они были в шлемах, очках и спортивной экипировке. Танцевали девушки также, как и курсанты из Ульяновска под композицию Satisfaction Бенни Бенасси.
Отметим, что ранее прокуратура не нашла нарушений в скандальном ролике.
Биатлонистки эротично станцевали в поддержку ульяновских курсантов
Покупая в интернете, возвращай часть потраченных средств через кешбек ➤Регистрация - https://goo.gl/qqUHdT ➤Расширение для браузера - https://goo.gl/h8B3YU ================================== Подпишись https://www.youtube.com/channel/UCvu4m4y012NYRGD36PZNOkg?sub_confirmation=1 ================================== Не сбавляет обороты развернувшийся в Интернете флешмоб в поддержку курсантов ульяновского летного училища, которых едва не отчислили за шуточный клип с эротическим подтекстом.