В качестве дополнительного антуража спортсменки использовали гантели и лыжные палки.

Москва. Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов. Ролик разместили на YouTube.

В качестве дополнительного антуража спортсменки использовали гантели и лыжные палки. Они были в шлемах, очках и спортивной экипировке. Танцевали девушки также, как и курсанты из Ульяновска под композицию Satisfaction Бенни Бенасси.

Отметим, что ранее прокуратура не нашла нарушений в скандальном ролике.

