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      В Ульяновске прокуратура не нашла нарушений в скандальном ролике, снятом полуголыми курсантами

      12:55, 19 января, 2018
      Александра Бобрович
      12:55, 19 января, 2018
      Александра Бобрович
      380
      0
      #Прокуратура\n#видео\n#социальные сети\n#студенты\n#YouTube\n#скандал\n#Ульяновск\n#нарушение
      Фото: vk.com/prkom_uvauga
      380
      0

      Кроме того, в поддержку студентов института гражданской авиации сняли несколько клипов.

      Ульяновск. Приволжская транспортная прокуратура не нашла оснований для отчисления курсантов Ульяновского института гражданской авиации, снявших скандальное видео на песню Satisfaction.  

      Согласно сообщению ведомства, во время проверки специалисты выяснили, что в клипе снимались студенты первого курса вуза.  Она прошла после того, как в сети 17 января распространилось видео, на котором полуголые будущие летчики танцуют в фуражках, белье и берцах под хит Бенни Бенасси.  

      Курсанты УИГА Satisfaction

      По мнению прокуроров, первокурсники своими действиями не нарушили ни действующее законодательство, ни Устав УИГА. Однако посчитали, что в институте произошло нарушение одного из положений федерального закона «Об образовании» - воспитательный процесс был организован ненадлежащим образом. В связи с этим прокуратура потребовала руководство вуза привлечь к ответственности педагогический состав.  

      Сам же опубликованный ролик вызвал широкий общественный резонанс. Одни посчитали видео слишком фривольным и недопустимым. Глава Ульяновской области Сергей Морозов в социальных сетях заявил, что поведение молодых людей порочит честь мундира, и их следует наказать должным образом.  

      Однако нашлись и те, кто выразил ульяновским курсантам поддержку. Накануне пародию на скандальное видео опубликовали студенты аграрного техникума села Рязаново Ульяновской области. На кадрах десять молодых людей исполняют тот же танец, что и в оригинальном ролике, однако в него они добавили маски и гитару.  

      Студенты сх техникума сняли клип в поддержку курсантов УИГА

      Кроме будущих аграриев, точно такой же клип под Satisfaction на канале Diamond Dragon в You-Tube опубликовали молодые люди, танцующие в футболках с надписью «МЧС России». В нем они танцуют со швабрами, тряпками и огнетушителями. При этом отчетливо видно, как юноши пытаются не показывать свои лица.  

      МЧС РОССИИ SATISFACTION КЛИП ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

      В настоящее время в сети кадры скандального ролика ульяновских курсантов используются в качестве мемов. 

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      12:55, 19 января, 2018
      Александра Бобрович
      380
      0
      #Прокуратура\n#видео\n#социальные сети\n#студенты\n#YouTube\n#скандал\n#Ульяновск\n#нарушение

       

       

       

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