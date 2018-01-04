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      Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных рейсов в Каир

      17:00, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      17:00, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      256
      0
      #авиация\n#Москва\n#Россия\n#Египет
      Фото: @arzik2
      256
      0

      Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

      Москва. Россия. Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных рейсов в Каир. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает RT.

      В декабре Россия и Египет подписали протокол о возобновлении авиасообщения между странами. Ожидается, что оно возобновится с 1 февраля 2018 года.

      Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолёта, на борту которого находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли.

      17:00, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      256
      0
      #авиация\n#Москва\n#Россия\n#Египет

       

       

       

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