Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Москва. Россия. Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных рейсов в Каир. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает RT.

В декабре Россия и Египет подписали протокол о возобновлении авиасообщения между странами. Ожидается, что оно возобновится с 1 февраля 2018 года.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолёта, на борту которого находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли.