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      Чартерные авиарейсы из России в Египет не возобновятся до конца года

      14:38, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      14:38, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      62
      0
      #отдых\n#туризм\n#авиация\n#Египет
      Фото: pixabay.com
      62
      0

      Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах и авиационной отрасли.

      Москва. О прямом авиасообщении с курортами Египта российским туристам в текущем году можно не мечтать. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и авиационной отрасли.  

      Как рассказали изданию сотрудники МИДа, Москва по-прежнему не уверена в безопасности большинства египетских аэропортов, за исключением Каирского. В связи с этим прямые полеты до курортных зон Египта из России до конца 2017 года возобновлены не будут.  

      Собеседник «Известий» в авиационной отрасли, знакомый с ходом переговоров, на условии анонимности сообщил, что вопрос об открытии для российских авиакомпаний Каирского аэропорта будет решен по результатам рассмотрения отчета Росавиации, направленного в правительство. На его основании может быть принято окончательное решение.  

      Если оно будет положительным, то на первом этапе регулярные рейсы будут разрешены только в столицу Египта. О чартерных полетах в курортные зоны речи пока не идет. В то же время есть информация, что аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе должны быть проинспектированы российскими специалистами до 30 сентября.

      Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в ноябре 2015 года после крушения в результате теракта над Синайским полуостровом самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

      14:38, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      62
      0
      #отдых\n#туризм\n#авиация\n#Египет

       

       

       

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